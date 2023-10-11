«У нас нет воды»: Газа сталкивается с глубоким гуманитарным кризисом

Гуманитарный кризис быстро разворачивается в секторе Газа, поскольку оказавшиеся в ловушке жители, многие из которых лишены еды и электричества, четвертый день сталкиваются с авиаударами Израиля в ответ на смертоносное нападение ХАМАС на Израиль, в ходе которого оно убило по меньшей мере 1200 человек .