«У нас нет воды»: Газа сталкивается с глубоким гуманитарным кризисом

Гуманитарный кризис быстро разворачивается в секторе Газа, поскольку оказавшиеся в ловушке жители, многие из которых лишены еды и электричества, четвертый день сталкиваются с авиаударами Израиля в ответ на смертоносное нападение ХАМАС на Израиль, в ходе которого оно убило по меньшей мере 1200 человек .
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