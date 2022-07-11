Неожиданная польза от добавления 5-минутной прогулки к каждому часу работы

Известно, что ежедневная ходьба приносит огромную пользу здоровью. Просыпаетесь ли вы рано утром, чтобы пройтись бодрым шагом перед работой, или ходите несколько раз в течение дня - такая физическая активность помогает сжигать калории и способствует потере веса.