Новыми символами Дня народного единства и согласия, отмечаемого с 2005 года в России на государственном уровне 4 ноября, могут стать колокольчик, шарфик и пряник.
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Ноябрьский праздник опошлили именно тогда -- 20 лет назад, назвав Днём Единства, а какое может быть единство простого народа с властью олигархов? Даже посидеть за одним столом не получится.
ТМ Что-то у меня никак не ассоциируются с понятием народного единства и согласия именно в России весьма странные "символы": шарф, пряник, колокольчик... Бред какой-то! В георгиевской ленточке ито больше смысла...