"На мне уснул котик". Барнаульские работодатели назвали нелепые оправдания при опоздании

На плохое самочувствие жалуются в несколько раз реже, чем на пробки Пробки на дорогах стали самым популярным оправданием опоздания на работу в Барнауле, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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