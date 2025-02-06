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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"На мне уснул котик". Барнаульские работодатели назвали нелепые оправдания при опоздании

"На мне уснул котик". Барнаульские работодатели назвали нелепые оправдания при опоздании

На плохое самочувствие жалуются в несколько раз реже, чем на пробки Пробки на дорогах стали самым популярным оправданием опоздания на работу в Барнауле, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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