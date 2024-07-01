Методичный натиск: "Грады" уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой

РИА Новости/Евгений Биятов На этой же неделе Зеленский, который сам себе запретил переговоры с Россией, аж целых два раза по собственной инициативе заявляет, что не хочет затягивать конфликт и готовит детальный план дипломатического урегулирования.
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