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Всё о женщинах

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Единственная ошибка многих хороших женщин в отношениях

Единственная ошибка многих хороших женщин в отношениях

- Я ему говорю, мол, останови машину, пожалуйста, мне нужно в туалет.

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Комментарии
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А
Александр24
Та дурочка, что бросила отличного парня потому что &quot;НЕ ЛЮБЛЮ&quot;, потом ещё долго будет кусать локти. Любовь через несколько лет пройдёт и останется дружба, уважение, привязанность. Общий быт, дети - вот это и есть семья. А любовь? Любовь - это до того эфемерное понятие, придуманное романтичными писаками, что это и в расчёт принимать не стоит. Никто ещё ни разу не дал определение слову &quot;любовь&quot;, которое бы удовлетворило всех и вся. Да и нет у вас сейчас никакой любви - одни &quot;отношения&quot;.
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