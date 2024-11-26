Единственная ошибка многих хороших женщин в отношениях

А

Александр24

Та дурочка, что бросила отличного парня потому что "НЕ ЛЮБЛЮ", потом ещё долго будет кусать локти. Любовь через несколько лет пройдёт и останется дружба, уважение, привязанность. Общий быт, дети - вот это и есть семья. А любовь? Любовь - это до того эфемерное понятие, придуманное романтичными писаками, что это и в расчёт принимать не стоит. Никто ещё ни разу не дал определение слову "любовь", которое бы удовлетворило всех и вся. Да и нет у вас сейчас никакой любви - одни "отношения".