Штаб Байдена появился в соцсети Трампа со словами «будет смешно»

Штаб предвыборной кампании президента США Джо Байдена зарегистрировался в социальной сети Truth Social, которая находится под контролем бывшего главы государства Дональда Трампа, прокомментировав свое действие словами «будет очень смешно».
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