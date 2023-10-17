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Штаб Байдена появился в соцсети Трампа со словами «будет смешно»

Штаб Байдена появился в соцсети Трампа со словами «будет смешно»

Штаб предвыборной кампании президента США Джо Байдена зарегистрировался в социальной сети Truth Social, которая находится под контролем бывшего главы государства Дональда Трампа, прокомментировав свое действие словами «будет очень смешно».

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