Диетолог Ивашкевич: огурцы помогают бороться с депрессией, нормализуя выработку серотонина

Психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека Анна Ивашкевич рассказала, что огурцы нормализуют выработку серотонина и тем самым помогают бороться с депрессией и апатией.