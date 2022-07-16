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Диетолог Ивашкевич: огурцы помогают бороться с депрессией, нормализуя выработку серотонина

Диетолог Ивашкевич: огурцы помогают бороться с депрессией, нормализуя выработку серотонина

Психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека Анна Ивашкевич рассказала, что огурцы нормализуют выработку серотонина и тем самым помогают бороться с депрессией и апатией.

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