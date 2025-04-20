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На Украине гадают, с чего вдруг Зеленский переиграл насчет пасхального перемирия

На Украине гадают, с чего вдруг Зеленский переиграл насчет пасхального перемирия

Фактическое согласие главы киевского режима Владимира Зеленского принять предложение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии может быть как попыткой исправить впечатление от заявления, которое было воспринято как однозначный отказ, так и началом перехода к полноценному и долгосрочному прекращению огня.

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