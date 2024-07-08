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Дмитровец

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Жителям Дмитровского стало проще восстановить историю семьи

Главархив Москвы разработал сервис, где опубликованы оцифрованные документы прошлых веков. Как сообщила пресс-служба Главархива, новый сервис будет особенно интересен и полезен для тех, кто интересуется своей родословной К тому же, на помощь исследователям генеалогии приходит искусственный интеллект.

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