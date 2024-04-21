ЦБ: пользователи рассрочки более уязвимы, чем заемщики потребительских кредитов

Центробанк России выявил представленные на рынке практики, при которых пользователи программ рассрочки подвергаются большему риску, чем заемщики в потребительском кредитовании, об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
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