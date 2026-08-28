Воронежский ветеран Анатолий Филитов отметил вековой юбилей

Сегодня, 28 августа, юбилей отметил ветеран и Почетный гражданин Воронежа Анатолий Филитов. Ветерану, участвовавшему в разгроме Квантунской армии, а затем работавшему инженером-металлургом на воронежском заводе «Рудгормаш», исполнилось 100 лет.
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