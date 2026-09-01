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Автостат: Доля электромобилей в России впервые выросла до 2%

Автостат: Доля электромобилей в России впервые выросла до 2%

В августе 2026 года доля электромобилей в России впервые достигла 2%, сообщили в "Автостате". Лидером стал бренд Evolute.

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