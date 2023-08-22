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Цена строительства нового терминала аэропорта в Барнауле подскочила на 2 млрд рублей

Цена строительства нового терминала аэропорта в Барнауле подскочила на 2 млрд рублей

За возведение нового терминала барнаульского аэропорта теперь готовы заплатить 6,5 млрд рублей вместо 4,5 млрд Цена строительства нового терминала барнаульского аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей – с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

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