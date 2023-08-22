Цена строительства нового терминала аэропорта в Барнауле подскочила на 2 млрд рублей

За возведение нового терминала барнаульского аэропорта теперь готовы заплатить 6,5 млрд рублей вместо 4,5 млрд Цена строительства нового терминала барнаульского аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей – с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.