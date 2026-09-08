Семья Бориса Александрова пошла в суд из-за переносов заседаний по его наследству

Семья основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда сырков «Б.Ю. Александров» обратилась в суд из-за переноса заседаний и потребовала ускорить рассмотрение дела о наследстве, сообщил Forbes адвокат вдовы бизнесмена Ильчаков.
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