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Поплывшего Зеленского понесло: Убитым бойцам КНДР сжигают лица и подбрасывают паспорта РФ

Поплывшего Зеленского понесло: Убитым бойцам КНДР сжигают лица и подбрасывают паспорта РФ

Политнавигатор Контингент КНДР в Курской области якобы насчитывает более 12 тысяч бойцов, однако в украинский плен ещё ни один не попал.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Сам придумал и сам рассказал))
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10 час.
Тамара Кукушкина
Да,колумбийский явно мозг  зелёненькому выедает.
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
Однако бурная фантазия у наркомана
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38 мин.

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