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Деку хочет сохранить Канселу и Феликса в «Барсе»: «В одни периоды они впечатляли, в другие были хуже. Но их уровень не подлежит обсуждению»

Деку хочет сохранить Канселу и Феликса в «Барсе»: «В одни периоды они впечатляли, в другие были хуже. Но их уровень не подлежит обсуждению»

Об этом рассказал спортивный директор «блауграны» Деку. Феликс и Канселу выступают за «Барселону» на правах аренды – из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно.

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