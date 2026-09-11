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Еще одна группа боевиков ВСУ не смогла сбежать из Волчанского котла

Еще одна группа боевиков ВСУ не смогла сбежать из Волчанского котла

www.globallookpress.com/Mihir Melwani/Keystone Press Agency В Харьковской области уничтожены боевики ВСУ, которые пытались вырваться из окружения на квадроцикле, но расчет на скорость не оправдался.

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