У основателя "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников

У основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников. Он умер в Москве 26 марта 2018 года, и за прошедшие почти семь лет никто не обратился за наследством, в понедельник, 10 марта, РИА Новости.
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