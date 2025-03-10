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У основателя "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников

У основателя "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников

У основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников. Он умер в Москве 26 марта 2018 года, и за прошедшие почти семь лет никто не обратился за наследством, в понедельник, 10 марта, РИА Новости.

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