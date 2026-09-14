Знаменитый реформатор Петр Столыпин был расстрелян в Киеве 115 лет назад

Петр Аркадьевич Столыпин © РИА Новости Те, кто учился по советским учебникам, часто помнят Петра Столыпина как палача контрреволюции, инициатора «столыпинских галстуков», то есть массовых казней через повешение.
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