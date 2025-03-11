Экс-премьер Карелии Чепик назвал Суджу нашим Сталинградом

Он также предложил открыть в этом городе Курской области музей, чтобы сохранить память об этих днях. Бывший премьер-министр карельского правительства, а ныне глава правительства Курской области Александр Чепик на заседании правительства Курской области выступил с идеей, которая 10 марта разошлась по многих федеральным СМИ.
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