Экс-премьер Карелии Чепик назвал Суджу нашим Сталинградом

Он также предложил открыть в этом городе Курской области музей, чтобы сохранить память об этих днях. Бывший премьер-министр карельского правительства, а ныне глава правительства Курской области Александр Чепик на заседании правительства Курской области выступил с идеей, которая 10 марта разошлась по многих федеральным СМИ.