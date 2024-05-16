Прокуратура требует отменить освобождение лидера свердловских десантников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая, ФедералПресс. Прокуратура обжаловала решение суда, освободившее от наказания по делу о коррупции лидера свердловского отделения Союза десантников, члена областной общественной палаты Евгения Тетерина.
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