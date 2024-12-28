«Система не доработала» – Кедми о словах Путина про начало СВО без подготовки

Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что СВО на Украине нужно было начинать раньше, разительно отличается в лучшую сторону от многих мировых лидеров тем, что признаёт ошибки и не пытается снять с себя ответственность.
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