Бесплатная проверка легких в СПб: где и как пройти обследование без записи

Как сообщила пресс-служба Смольного, бесплатно проверить лёгкие можно в рамках акции "Дыши свободно", которая пройдет на "Территории здоровья" в ТРК "Заневский каскад" с 21 по 25 сентября с 16:00 до 20:00.
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