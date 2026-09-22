Бесплатная проверка легких в СПб: где и как пройти обследование без записи

Как сообщила пресс-служба Смольного, бесплатно проверить лёгкие можно в рамках акции "Дыши свободно", которая пройдет на "Территории здоровья" в ТРК "Заневский каскад" с 21 по 25 сентября с 16:00 до 20:00.