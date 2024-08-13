Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по качеству автодорог

Край - лидер по протяженности автомобильных дорог в России, поддерживать все пути в хорошем состоянии очень сложно Алтайский край оказался на 80-м месте из 85 (по новым четырем российским регионам нет данных) в рейтинге российских регионов по качеству дорог, сообщает РИА Новости.