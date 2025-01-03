Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.