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Кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

Кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

РЕН ТВ В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места ДТП с двумя погибшими в Подмосковье.На трассе М-12 образовалась многокилометровая пробка, водители выходят из машин в ожидании восстановления движения.

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