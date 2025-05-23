Кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

РЕН ТВ В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места ДТП с двумя погибшими в Подмосковье.На трассе М-12 образовалась многокилометровая пробка, водители выходят из машин в ожидании восстановления движения.
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