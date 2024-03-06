Собянин: Матпомощь ко Дню Победы получат ветераны и труженики тыла

Ветеранам войны и труженикам тыла будет предоставлена единовременная материальная помощь В Москве ветераны в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получат матпомощь от городского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии