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Захарова попросила главу немецкого МО Писториуса помнить свои слова об ударах по России

Захарова попросила главу немецкого МО Писториуса помнить свои слова об ударах по России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала руководителя германского МО Бориса Писториуса не забывать о своем выпаде в адрес Москвы.

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