В ЕС обвинили правительство Украины в препятствовании свободе вероисповедования

Член Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин обвинил правительство Украины в препятствовании религиозной свободы на фоне преследования Киевом канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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