Сюда бьем, сюда не бьем: Соблюдение «энергетического моратория» выгоднее для России

Действие запрета началось «еще вчера», но вряд ли киевский режим будет истово его соблюдать Юрий Енцов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Виктор Литовкин Игорь Юшков Москва и Вашингтон утвердили список российских и украинских объектов энергетики, которые подпадают под мораторий на удары.