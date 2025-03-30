БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сюда бьем, сюда не бьем: Соблюдение «энергетического моратория» выгоднее для России

Сюда бьем, сюда не бьем: Соблюдение «энергетического моратория» выгоднее для России

Действие запрета началось «еще вчера», но вряд ли киевский режим будет истово его соблюдать Юрий Енцов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Виктор Литовкин Игорь Юшков Москва и Вашингтон утвердили список российских и украинских объектов энергетики, которые подпадают под мораторий на удары.

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