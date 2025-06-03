Тим Коннелли о будущем Наза Рида и Джулиуса Рэндла: «Пока нет ни одного признака того, что ребята наденут майки других команд»

«Даже если бы все было плохо, я бы вам наврал и сказал, что все отлично. Но пока мы действительно настроены оптимистично… Нет ни одного признака того, что ребята наденут майки других клубов», – сказал Коннелли.
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