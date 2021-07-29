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Ретро-парк Советского Союза создают в Маслянино

Ретро-парк Советского Союза создают в Маслянино

В парке Советского Союза воссоздадут атмосферу 70-80-х годов прошлого века. Чтобы создать атмосферу тех лет, а также для придания соответствующего колорита, вдоль дорожек выставят ретро-технику, построят тир и беседки для игр в шашки и домино.

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