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Фридман о Ларкине: «Обмен бы уже состоялся, если бы «Миннесота» дала все, что требовал «Детройт». Ключевые игроки в переговорах – Юров и Страмель»

Журналист Эллиотт Фридман поделился мыслями по поводу возможного обмена нападающего « Детройта » Дилана Ларкина в «Миннесоту».

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