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В три проекта ОЭЗ Петербурга вложат 24 млрд рублей

В три проекта ОЭЗ Петербурга вложат 24 млрд рублей

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) Северной столицы экспертный совет одобрил три новых проекта. Среди них те, что не были ранее представлены – металлопродукция в виде арматуры и электроприводов и специализированные печи.

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