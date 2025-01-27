Офис президента Украины хочет согласовать позиции до встречи Трампа и Путина

В Киеве хотели бы, чтобы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали стратегическое видение переговорного процесса перед встречей главы Соединенных Штатов с российским лидером Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии