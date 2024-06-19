Яннис Адетокумбо поработал с известным тренером Дрю Ханленом

Один из самых популярных персональных тренеров звезд НБА занимался с лидером «Милуоки» в Греции. Ханлен, среди клиентов которого Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид и Тайриз Халибертон, работал с Яннисом по ходу большей части финальной серии НБА, но недавно вернулся в США, чтобы лично посетить пятый матч в Бостоне.