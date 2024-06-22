На Саур-Могиле зажгли 8 тыс. свечей в рамках акции "Огненные картины войны"

На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли восемь тысяч свечей в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", Об этом рассказала региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в республике Ирина Макаренко.
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