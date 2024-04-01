Дело дошло до триариев, как древние римляне говаривали. Это когда в сражение вступала третья линия манипул, где стояли ветераны и наиболее закалённые в боях воины.
Последний аргумент НАТО.
Комментарии
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валерия
Восток-дело тонкое, Петруха! Прижимая одну руку к груди при поклоне, они всегда держат вторую за спиной с кинжалом... Это восточная стратегия вечная! Не думаю, что наши этого не понимают в играх с султаном.
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1 д.
МБ
Марина Биченова
Надо им ещё построить много чего за наш счёт.
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1 д.
Александр Иноземцев
😊 Уточните, пожалуйста, что именно построила Россия Турции задарма?! 😉
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20 час.
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