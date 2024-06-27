Земельные инспекторы Подмосковья обследовали 118 тыс участков с января

Власти Московской области активно борятся с нарушениями земельного законодательства. По состоянию на текущий момент, уже проверены почти 120 тысяч земельных участков, из которых обнаружили около 72 тысяч нарушений.
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