Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Вот поэтому всех « замоташек» срочно депортировать из страны- пусть на родине наряжаются  как хотят, нам здесь «шахид...Перемирие затягив...
  • валерий двойнишников
    Молодец! Поклон от всего народа русского!!!"Это моя честь!":...
  • Sergey
    Зеленский планирует пригласить на 9 мая лидеров ЕС и др. с целью нанесения по их скоплению провокационного ракетного ...Перемирие затягив...

Все западное оружие - на металлолом. Spiegel подвел неожиданный итог СВО

Все западное оружие - на металлолом. Spiegel подвел неожиданный итог СВО

Главный итог СВО - современное оружие "слишком технологичное", чтобы им воевать, такой вывод сделал военблогер Юрий Подоляка, комментируя статью немецкого журнала Der Spiegel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
А я считаю - с этим столкнулись ещё во время Второй Мировой войны! Допустим - немецкие танки были несравнимо технологичнее и сложнее советских - ПОЭТОМУ И ПРОИГРАЛИ !!! Или немецкий пикировщик Ю-87 сам по себе самолёт был УСТАРЕВШИЙ, но умелое применение его привело к его потрясающей эффективности! То же самое можно сказать о нашем У-2 ! Конкуренция между лучшим, но сложным оружием и простым, но надёжным вооружением могла быть и ВНУТРИ одной армии - мы, фактически, отказались от ШИКАРНЕЙШЕЙ самозарядной винтовки СВТ в пользу более надёжной трёхлинейки!
Ответить
18 час.
наверх