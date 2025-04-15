Все западное оружие - на металлолом. Spiegel подвел неожиданный итог СВО

Алексей Горшков

А я считаю - с этим столкнулись ещё во время Второй Мировой войны! Допустим - немецкие танки были несравнимо технологичнее и сложнее советских - ПОЭТОМУ И ПРОИГРАЛИ !!! Или немецкий пикировщик Ю-87 сам по себе самолёт был УСТАРЕВШИЙ, но умелое применение его привело к его потрясающей эффективности! То же самое можно сказать о нашем У-2 ! Конкуренция между лучшим, но сложным оружием и простым, но надёжным вооружением могла быть и ВНУТРИ одной армии - мы, фактически, отказались от ШИКАРНЕЙШЕЙ самозарядной винтовки СВТ в пользу более надёжной трёхлинейки!