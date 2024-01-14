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Почему русские вымирают: исторический абрис демографической ситуации. Разрушение института семьи и аборты

Почему русские вымирают: исторический абрис демографической ситуации. Разрушение института семьи и аборты

О демографическом кризисе в России в последние годы было написано немало – и учеными, скрупулёзно ведущими статистику и рисующими устрашающие графики, и просто публицистами, которые размышляли в духе «нужно же что-то делать».

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