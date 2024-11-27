Минобороны показало кадры боевой работы по захвату блиндажей ВСУ

Скриншот видео Минобороны РФ показало кадры боевой работы по захвату блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожению бронетехники и живой силы противника в приграничном районе Курской области.
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