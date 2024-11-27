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Минобороны показало кадры боевой работы по захвату блиндажей ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы по захвату блиндажей ВСУ

Скриншот видео Минобороны РФ показало кадры боевой работы по захвату блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожению бронетехники и живой силы противника в приграничном районе Курской области.

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