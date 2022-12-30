«Црвена Звезда» пытается усилить состав за счет игрока «Анадолу Эфеса» Акилле Полонары (31 год, 203 см).
Популярные статьи
- Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»
- Родриго о смерти Пеле: «Ты всегда будешь величайшим в истории. Покойся с миром, Король!»
- Яна Рудковская о ледовых шоу: «С Навкой не конкурирую. Она уходит в восток, я – в Россию. У нее катаются и не прыгают, у меня катаются и прыгают»
Свежие комментарии