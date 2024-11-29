Фотоэлементы из серебра и висмута впервые преодолелили порог эффективности 10%

«Материал AgBiS2 появился недавно как многообещающий трехкомпонентный полупроводник без токсичных тяжелых металлов, который обладает экстраординарными оптическими свойствами, включая наивысший показатель оптического поглощения среди всех фотогальванических поглотителей, - сказал Герасимос Константинос, главный автор исследования.
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