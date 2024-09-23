В ГК "Солар" назвали десять указывающих на вирусы темы в электронных письмах

В группе компаний "Солар" рассказали, что злоумышленники могут прятать вирусное программное обеспечение (ПО) различных электронных письмах, которые отличаются друг от друга темами, для отвлечения внимания.
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