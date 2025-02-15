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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вердаско завершит карьеру на турнире в Дохе. Он сыграет в паре с Джоковичем

Вердаско завершит карьеру на турнире в Дохе. Он сыграет в паре с Джоковичем

«Всем привет! После стольких лет в ATP-туре пришло время для моего последнего турнира. И что может быть лучше, чем закончить парой с моим другом Новаком Джоковичем, настоящей легендой нашего спорта и одним из лучших спортсменов всех времен.

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