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Царьград

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Русская армия "режет" украинскую оборону. Затыкая дыры, ВСУ могут обрушить фронт на двух направлениях

Русская армия "режет" украинскую оборону. Затыкая дыры, ВСУ могут обрушить фронт на двух направлениях

Активные боевые действия идут повсеместно.В районе Курахово обстановка складывается худшим образом для украинских войск.

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