Успех в 5 шагах: врач предостерег от ошибок при снижении веса Ирэн ОрлонскаяКакие основные ошибки мешают достижению эффективного похудения у каждого из нас? Специалист выделил пять ключевых проблем с подробными аргументами в пользу их избегания.