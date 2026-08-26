При ударе США по якобы перевозившему наркотики судну погибли 4 человека

Нанесение американскими военными удара по судну, которое якобы перевозило наркотики, привело к гибели четыре человекСогласно сообщению Южного командования ВС США в соцсети Х*, удар по скоростному судну, следовавшему в Карибском море по маршруту, который используется преступниками для перевозки наркотиков, был нанесен в минувший вторник.