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Аргументы и Факты

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При ударе США по якобы перевозившему наркотики судну погибли 4 человека

При ударе США по якобы перевозившему наркотики судну погибли 4 человека

Нанесение американскими военными удара по судну, которое якобы перевозило наркотики, привело к гибели четыре человекСогласно сообщению Южного командования ВС США в соцсети Х*, удар по скоростному судну, следовавшему в Карибском море по маршруту, который используется преступниками для перевозки наркотиков, был нанесен в минувший вторник.

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